Аренда однокомнатных квартир в Магнитогорске выросла на 1%

Челябинск вошел в число муниципалитетов, где цена съема жилья уменьшилась — в октябре в региональном центре в среднем арендовать однокомнатную квартиру можно было за 24,4 тыс. руб. (–1,9%). По всем городам арендодатели снизили стоимость на 2,1%, до 26,8 тыс. руб. Эксперты связывают такую динамику с желанием граждан, чьи доходы не растут, сэкономить, и собственники жилья им уступают.