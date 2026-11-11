Супруге экс-начальника челябинского УМВД отказали в восстановлении на службе
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу Ирины Меньшениной на решение первой инстанции о признании законным ее увольнения из органов внутренних дел. Информация размещена в картотеке дел. Ее супруга Андрея Меньшенина ранее отстранили от должности начальника УМВД России по Челябинску.
В региональном полицейском главке Ирина Меньшенина работала начальником финансово-экономического отдела Центра хозяйственного и сервисного обеспечения. В октябре 2025 года в отношении нее и Андрея Меньшенина начали служебную проверку. Примерно в то же время, 8 октября, сотрудники УФСБ России по региону задержали бывшего заместителя начальника городского отдела Госавтоинспекции Олега Жиляева по подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий. Вскоре пару уволили. Оба пытались оспорить это решение, но Центральный районный суд Челябинска встал на сторону МВД. Примечательно, что центром, который возглавляла госпожа Меньшенина, в 2024–2025 годах руководил Александр Гайде, которого обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).