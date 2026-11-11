Супруге экс-начальника челябинского УМВД отказали в восстановлении на службе

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу Ирины Меньшениной на решение первой инстанции о признании законным ее увольнения из органов внутренних дел. Информация размещена в картотеке дел. Ее супруга Андрея Меньшенина ранее отстранили от должности начальника УМВД России по Челябинску.