В Башкирии напавшему на полицейского заменили условное лишение свободы на реальное

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в феврале этого года нетрезвый фигурант дела, не согласившись с привлечением своего знакомого к административной ответственности, оказал сопротивление полицейским. Он причинил телесные повреждения одному из них и попытался отобрать у него табельное оружие.