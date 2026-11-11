В Башкирии напавшему на полицейского заменили условное лишение свободы на реальное
Баймакский районный суд заменил 45-летнему жителю Сибая, который напал на полицейского и пытался отнять у него оружие, условное лишение свободы на реальное. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и покушении на хищение огнестрельного оружия с применением насилия (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 226 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в феврале этого года нетрезвый фигурант дела, не согласившись с привлечением своего знакомого к административной ответственности, оказал сопротивление полицейским. Он причинил телесные повреждения одному из них и попытался отобрать у него табельное оружие.
Первоначально суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Верховный суд республики согласился с доводами прокурора, который обжаловал приговор, и назначил фигуранту дела шесть лет и восемь месяцев колонии строгого режима.