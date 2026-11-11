Продавцам «Авангарда» в Волгограде дали сутки на выселение из павильонов

9 ноября на рынке отключили свет и воду. Порядка 150 арендаторов обратились в городскую администрацию, где уточнить причину недоступности услуг объяснить не смогли. На следующий день руководство «Авангарда» собрало продавцов, объявило о закрытии рынка и дало предпринимателям сутки на сборы. В противном случае, предупредили владельцы площадки, судебные приставы опечатают павильоны вместе со всем содержимым. Продавцы объяснили журналистам, что вывезти товары и технику за день практически невозможно, а многим некуда.