Продавцам «Авангарда» в Волгограде дали сутки на выселение из павильонов
Завтра рынок арестуют и затем снесут
Волгоградский рынок «Авангард» на ул. Федотова планируют закрыть. Арендаторов площадок предупредили об этом за сутки, пишет со ссылкой на продавцов издание «Высота 102».
9 ноября на рынке отключили свет и воду. Порядка 150 арендаторов обратились в городскую администрацию, где уточнить причину недоступности услуг объяснить не смогли. На следующий день руководство «Авангарда» собрало продавцов, объявило о закрытии рынка и дало предпринимателям сутки на сборы. В противном случае, предупредили владельцы площадки, судебные приставы опечатают павильоны вместе со всем содержимым. Продавцы объяснили журналистам, что вывезти товары и технику за день практически невозможно, а многим некуда.
Причиной ареста и последующего сноса рынка является исполнение соответствующего судебного решения. Региональная прокуратура доказала, что «Авангард» с 2013 года работает незаконно, без разрешения и с несоблюдением правил пожарной безопасности. Владелец рынка — ООО «Внешнеторговый дом «„HELP“» — пытались оспорить решение, но вышестоящие инстанции подтвердили выводы первой.