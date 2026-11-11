Пермский «Молот» победил «Дизель»

Хоккеисты «Молота» в рамках чемпионата ВХЛ обыграли в Пензе местный «Дизель». Игра прошла под диктовку пермской команды и завершилась со счетом 3:0. Голы в составе победителей забили Павел Щербаков, Даниил Лапин и Никита Колесников. Победа стала первой для «Молота» в этой выездной серии игр. Ранее пермяки уступили в Воронеже Бурану и Тамбову в серии буллитов.