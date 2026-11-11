В Челябинске продается 3,5 га федеральной земли рядом с элитным поселком

Начальная цена участка, заявленная продавцом, — 54,075 млн руб., размер задатка для тех, кто примет участие в аукционе, — 10% от начальной цены, шаг аукциона — 550 тыс. руб. Срок подачи документов на участие в торгах — 7 декабря; сами торги пройдут 11 декабря.