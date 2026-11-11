В Челябинске продается 3,5 га федеральной земли рядом с элитным поселком
Начальная цена — 54 млн рублей
В поселке Западный, недавно вошедшем в состав Челябинска, выставлен на аукцион находящийся в федеральной собственности земельный участок площадью 3,5 га, расположенный возле клубного поселка «Женева». Карточка объекта появилась на портале ГИС Торги.
Участок с кадастровым номером 74:19:1206007:121 площадью 35,8 тыс. кв. м расположен рядом с автодорогой, ведущей от Шершневского кольца к микрорайонам «Привилегия, «Белый хутор» и «Притяжение».
Виды разрешенного использования участка — «для индивидуального жилищного строительства», «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «блокированная жилая застройка», «предоставление коммунальных услуг», «бытовое обслуживание», «магазины», «банковская и страховая деятельность», «общественное питание». Кроме того, у участка есть ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена участка, заявленная продавцом, — 54,075 млн руб., размер задатка для тех, кто примет участие в аукционе, — 10% от начальной цены, шаг аукциона — 550 тыс. руб. Срок подачи документов на участие в торгах — 7 декабря; сами торги пройдут 11 декабря.