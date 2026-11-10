По легализации трудовых отношений Ульяновская область вошла в пятерку лидеров
По предварительным итогам 2026 года Ульяновская область вошла в пятерку лидеров среди регионов России в сфере легализации трудовых отношений и противодействия нелегальной занятости. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона, ссылаясь на информацию, прозвучавшую на заседании межведомственной рабочей группы, проходившем под руководством заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.
По данным Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, с начала года в регионе легализовали занятость 10 362 человека. Из них 3216 человек оформили предпринимательство, а 7146 человек заключили трудовые договоры и договоры ГПХ. Роструд продолжает заполнять реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости. На сегодняшний день в таком перечне 67 работодателей Ульяновской области из 15 районов. «Агентством совместно с налоговой службой, Социальным фондом и госинспекцией труда будет продолжена работа по проведению тематических бесед с жителями, работодателями и сотрудниками организаций», — отметил глава агентства Павел Калашников.