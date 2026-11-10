По легализации трудовых отношений Ульяновская область вошла в пятерку лидеров

По данным Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, с начала года в регионе легализовали занятость 10 362 человека. Из них 3216 человек оформили предпринимательство, а 7146 человек заключили трудовые договоры и договоры ГПХ. Роструд продолжает заполнять реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости. На сегодняшний день в таком перечне 67 работодателей Ульяновской области из 15 районов. «Агентством совместно с налоговой службой, Социальным фондом и госинспекцией труда будет продолжена работа по проведению тематических бесед с жителями, работодателями и сотрудниками организаций», — отметил глава агентства Павел Калашников.