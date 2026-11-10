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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга

В Ульяновске подростка будут судить за использование найденной банковской карты

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту кражи денег с банковского счета, совершенной несовершеннолетним жителем региона, сообщило во вторник следственное управление СКР по Ульяновской области.

Сергей Коньков / Коммерсантъ

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Ведомство сообщает, что в сентябре этого года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в доме на ул. Совхозной в селе Енганаево Чердаклинского района, «обнаружил банковскую карту, оснащенную встроенным чипом для осуществления оплаты бесконтактным способом». После этого он оплатил картой покупку товаров. Подростка нашли и задержали. Ему было предъявлено обвинение в тайном хищении чужого имущества с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, для взрослых — до шести лет лишения свободы).
Сейчас, отмечает СУ СКР, расследование завершено, уголовное дело передано в суд.
Ведомство не раскрывает возраст подростка. Если подростку менее 16 лет и он совершил преступление впервые, ему, согласно ст. 88 УК РФ, может быть не назначено реальное лишение свободы.
Андрей Васильев, Ульяновск