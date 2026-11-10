В Ульяновске подростка будут судить за использование найденной банковской карты

Ведомство сообщает, что в сентябре этого года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в доме на ул. Совхозной в селе Енганаево Чердаклинского района, «обнаружил банковскую карту, оснащенную встроенным чипом для осуществления оплаты бесконтактным способом». После этого он оплатил картой покупку товаров. Подростка нашли и задержали. Ему было предъявлено обвинение в тайном хищении чужого имущества с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, для взрослых — до шести лет лишения свободы).