Boeing «Аэрофлота» отстранили от полета после инцидента в аэропорту Самары
Самолет Boeing 737-800 «Аэрофлота» отстранили от полета после происшествия в самарском аэропорту Курумоч. Во время наземного обслуживания в фюзеляж врезался тягач.
Как сообщили в аэропорту, пассажиры рейса из Самары в Москву были отправлены на резервном воздушном судне. Задержка в итоге превысила пять часов.
В момент происшествия на борту самолета находились 158 пассажиров, два пилота и пять бортпроводников. О пострадавших не сообщается.