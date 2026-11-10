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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга

Boeing «Аэрофлота» отстранили от полета после инцидента в аэропорту Самары

Самолет Boeing 737-800 «Аэрофлота» отстранили от полета после происшествия в самарском аэропорту Курумоч. Во время наземного обслуживания в фюзеляж врезался тягач.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Как сообщили в аэропорту, пассажиры рейса из Самары в Москву были отправлены на резервном воздушном судне. Задержка в итоге превысила пять часов.
В момент происшествия на борту самолета находились 158 пассажиров, два пилота и пять бортпроводников. О пострадавших не сообщается.
Андрей Сазонов