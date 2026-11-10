В Ульяновске по дороге к храму показывают стриптиз
Во вторник ряд пабликов Ульяновска сообщил о том, что, несмотря на возмущение Симбирской епархии, стриптиз-клуб в центре города, рядом с церковью, все-таки открывается и набирает «танцоров всех направлений».
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», ночной стриптиз-клуб VIP club разместился в доме №30 на ул. Гончарова в 40 метрах от входа в православный храм, в проходе между зданиями, по которому верующие направляются в церковь (другого прохода к храму в силу плотности застройки нет). В июле этого года Симбирская епархия на своем сайте разместила официальное заявление, в котором отмечала, что считает такое соседство «оскорбительным и недопустимым». В заявлении также говорилось, что «открытие стриптиз-клуба в историческом центре Симбирска-Ульяновска выглядит оскорбительным, нечистоплотным, разрушительным деянием». Симбирская епархия призывала собственников помещения отказаться от размещения в этом месте эротического кабаре, а органы власти — провести проверку законности выданных разрешений.
Представители мэрии и администрации губернатора отмечали, что по закону не могут запретить размещение такого клуба, но намерены провести с собственниками переговоры и убедить их в возможности перемещения ночного клуба в другое место.
Судя по сайту ночного клуба, переговоры если и были, то ни к чему не привели: клуб открыто рекламирует наличие эротических танцев с раздеванием, называя себя стриптиз-клубом и указывая стрип-шоу среди предлагаемых услуг. В VIP club «Ъ-Волга» подтвердили, что «клуб работает, стриптиз есть, можно приходить».
Владелец площадей ИП Корюн Кюрегян (он же владеет компаниями «Уздинов» и «Анна и В», предлагающими ресторанные услуги) пояснил «Ъ-Волга», что эти площади он сдал в аренду на 10 лет индивидуальному предпринимателю Дмитрию Глазкову (из Саранска, где существует аналогичное заведение) под ночной клуб, но наличие стриптиза в договоре не оговаривалось. Отрицая наличие в VIP club сценического раздевания, господин Кюрегян в то же время заметил, что это не запрещено никакими законами, а епархии рекомендовал «заняться своими делами и молитвами».
В мэрии ответили, что никакого влияния на владельцев клуба оказать не могут, а обращения от епархии более не поступали.
В Симбирской епархии «Ъ-Волга» сказали, что пока были не в курсе, что стрип-шоу около храма уже начались, никаких новых заявлений по этому поводу не было.
Случаев, когда стриптиз-клубы размещались рядом с храмами, в России немного. Все ситуации после возмущения православной общественности разрешались не прямыми запретами, а косвенным образом. В Екатеринбурге после многочисленных обращений общественности областная организация РОСТО-ДОСААФ в 2009 году расторгла договор аренды со стрип-клубом. В Челябинске конфликты прихожан со стрип-клубами возникали в 2010-м и в 2025 году. Один из клубов закрылся сам после того как правоохранители выяснили, что он пускает несовершеннолетних и продает алкоголь без лицензии. Также сам закрылся в 2021 году после возмущения прихожан и ночной клуб со стрип-шоу в Омске.