В Ульяновске по дороге к храму показывают стриптиз

Случаев, когда стриптиз-клубы размещались рядом с храмами, в России немного. Все ситуации после возмущения православной общественности разрешались не прямыми запретами, а косвенным образом. В Екатеринбурге после многочисленных обращений общественности областная организация РОСТО-ДОСААФ в 2009 году расторгла договор аренды со стрип-клубом. В Челябинске конфликты прихожан со стрип-клубами возникали в 2010-м и в 2025 году. Один из клубов закрылся сам после того как правоохранители выяснили, что он пускает несовершеннолетних и продает алкоголь без лицензии. Также сам закрылся в 2021 году после возмущения прихожан и ночной клуб со стрип-шоу в Омске.