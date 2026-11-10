«Орлан» впервые будет возить туристов из Екатеринбурга в «Оленьи ручьи» зимой
Свердловская железная дорога впервые организует рейсы скорого пригородного поезда РА-3 «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи» в зимние месяцы, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Поезда будут курсировать по маршруту Екатеринбург — Михайловский Завод по выходным дням со 2 января по 28 февраля и с 4 по 26 декабря 2027 года. Ранее «Орлан» ходил до парка только в теплое время года.
«Мы видим, как растет интерес уральцев к внутреннему туризму, и запуск поезда в зимний период — важный следующий шаг навстречу жителям»,— отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его словам, новый график позволит семьям с детьми, школьникам и пожилым людям добираться до парка на общественном транспорте в течение всего года.
Как сообщила администрация парка, поезд № 7011 будет отправляться со станции Екатеринбург-Пассажирский в 08:13. В Бажуково он прибудет в 10:50, в Аракаево — в 11:15. Из Бажукова туристы смогут выйти на маршруты центральной части парка, из Аракаева — попасть на южные тропы.
Обратный поезд № 7012 будет отправляться из Аракаева в 17:00 и забирать пассажиров в Бажукове в 17:26. В Екатеринбург он прибудет в 20:09.