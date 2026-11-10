«Орлан» впервые будет возить туристов из Екатеринбурга в «Оленьи ручьи» зимой

«Мы видим, как растет интерес уральцев к внутреннему туризму, и запуск поезда в зимний период — важный следующий шаг навстречу жителям»,— отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его словам, новый график позволит семьям с детьми, школьникам и пожилым людям добираться до парка на общественном транспорте в течение всего года.