Липецкий суд запретил выезд за границу бизнесмену с долгами на 900 млн рублей

Арбитраж признал господина Викулина банкротом в конце 2025-го. Началась процедура реализации имущества. Однако финансовый управляющий выяснил, что обанкротившийся предприниматель неоднократно совершал дорогостоящие поездки за границу — в частности, на Мальдивы и во Вьетнам. При этом официального трудоустройства и подтвержденных доходов у бизнесмена не было, денежные средства в конкурсную массу не поступали, о поездках управляющий не уведомлялся, а источники их финансирования не раскрывались.