Липецкий суд запретил выезд за границу бизнесмену с долгами на 900 млн рублей
Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайство финансового управляющего и установил временное ограничение права на выезд из РФ в отношении предпринимателя Евгения Викулина, признанного банкротом. Общий размер требований кредиторов к господину Викулину составляет более 900 млн руб., ведется реализация его имущества. При этом финансовый управляющий установил, что, находясь в банкротстве, бизнесмен совершал дорогостоящие поездки за границу.
Заявление о банкротстве Евгения Викулина подало АО «Альфа-Банк» в марте 2025 года. Как следует из материалов дела, предприниматель выступал поручителем по кредитным обязательствам коммерческой организации, учредителем которой он являлся. Речь, по всей видимости идет, об обанкротившемся производителе упаковки ООО «Рент-Кэпитл». Позднее поступило еще несколько заявлений. В настоящее время в списке кредиторов в деле также указаны банк ВТБ, банк ПСБ, АО «Райффайзенбанк», УФАС по Липецкой области и физические лица — Дмитрий Лепеха и Армен Григорян.
По данным Rusprofile, сейчас Евгений Викулин выступает учредителем десяти организаций. В 2025 году совокупная выручка этих компаний снизилась на 95% — до 328 млн руб. Общий убыток составил около 1,3 млрд руб.
Арбитраж признал господина Викулина банкротом в конце 2025-го. Началась процедура реализации имущества. Однако финансовый управляющий выяснил, что обанкротившийся предприниматель неоднократно совершал дорогостоящие поездки за границу — в частности, на Мальдивы и во Вьетнам. При этом официального трудоустройства и подтвержденных доходов у бизнесмена не было, денежные средства в конкурсную массу не поступали, о поездках управляющий не уведомлялся, а источники их финансирования не раскрывались.
«Должник пояснил, что поездки совершались по просьбе матери его несовершеннолетнего сына, с которой проживает ребенок, — чтобы отец мог провести с ним время, а расходы несла мать ребенка. Однако, как отметил финансовый управляющий, установление запрета на выезд никоим образом не нарушает права ребенка: ничто не препятствует должнику общаться с сыном на территории РФ»,— рассказали в Арбитражном суде Липецкой области.
Копии определения о запрете господину Викулину на выезд за границу направят в управление по вопросам миграции УМВД по Липецкой области и в департамент пограничного контроля Пограничной службы ФСБ.
В середине сентября «Ъ-Черноземье» писал, что липецкий арбитраж признал обоснованными требования ВТБ к обанкротившемуся ООО «Рент-Кэпитл» Евгения Викулина в размере 212,5 млн руб. и включил их в реестр кредиторов компании. Задолженность возникла по договору поручительства за связанное с «Рент-Кэпитл» краснодарское ООО «Рент Кэпитл», владельцем которого также является господин Викулин. Последняя компания заключила договор займа с ФГАУ «Российский фонд технологического развития» в октябре 2023 года.