В Оренбурге появился квест-маршрут по бронзовым байбакам
На сервисе 2ГИС появилась карта с 11 бронзовыми скульптурами
Сервис 2ГИС опубликовал туристический гид по Оренбургу, в рамках которого предлагается найти знаменитые скульптуры байбаков. Подборка называется «О чем молчат байбаки: ищем бронзовых сурков в Оренбурге».
Карта маршрута появилась в мобильных приложениях и веб-версии 2ГИС.В нее включены данные всех 11-и точек, где установлены бронзовые фигурки. В карточке каждого персонажа можно прочитать о его внешности и легенде, которая отсылает к истории города.
Байбак — один из самых узнаваемых обитателей оренбургских степей, поэтому именно он стал символом маршрута. Ранее «Ъ-Волга» побывал на открытии туристического маршрута, которое состоялось в преддверии Дня города. Арт-объекты творческой мастерской семьи Сукмановых разместили в исторических точках города. У каждого персонажа свои образ и смысл: байбак-банкир, по словам своего создателя, призван способствовать финансовому благополучию, байбак-художник — вызывать вдохновение (его установили у музея ИЗО), байбак-космонавт укрепляет веру в мечты и отсылает к Юрию Гагарину. Остальные персонажи также связаны со значимыми местами Оренбурга.
На встрече с создателями узнаваемых скульптур «Ъ-Волга» узнал, что на каждого байбака уходит порядка двух недель работы — для сравнения, примерно столько же времени требуется для создания среднего бюста.