В Оренбурге появился квест-маршрут по бронзовым байбакам

Байбак — один из самых узнаваемых обитателей оренбургских степей, поэтому именно он стал символом маршрута. Ранее «Ъ-Волга» побывал на открытии туристического маршрута, которое состоялось в преддверии Дня города. Арт-объекты творческой мастерской семьи Сукмановых разместили в исторических точках города. У каждого персонажа свои образ и смысл: байбак-банкир, по словам своего создателя, призван способствовать финансовому благополучию, байбак-художник — вызывать вдохновение (его установили у музея ИЗО), байбак-космонавт укрепляет веру в мечты и отсылает к Юрию Гагарину. Остальные персонажи также связаны со значимыми местами Оренбурга.