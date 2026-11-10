Жителям Рыбинска пересчитали плату за отопление за октябрь

Если сумма в квитанции не изменилась, перерасчет может быть учтен в следующем платежном документе. По вопросам начислений жителям рекомендуют обращаться в ресурсоснабжающую организацию или управляющую компанию. Если решить вопрос не удается, можно обратиться в региональную инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора.