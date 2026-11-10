Жителям Рыбинска пересчитали плату за отопление за октябрь
В Рыбинске сделали перерасчет платы за отопление по 47 тыс. лицевых счетов за дни октября, когда теплоснабжение фактически отсутствовало. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области.
Корректировка касается домов, в которых нет общедомовых приборов учета тепловой энергии. В зданиях со счетчиками начисления производятся по фактическому потреблению: если отопления не было, прибор не фиксировал расход тепла за эти дни, поэтому дополнительный перерасчет не требуется.
Если сумма в квитанции не изменилась, перерасчет может быть учтен в следующем платежном документе. По вопросам начислений жителям рекомендуют обращаться в ресурсоснабжающую организацию или управляющую компанию. Если решить вопрос не удается, можно обратиться в региональную инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора.
Проблемы с отоплением в Рыбинске возникли в начале октября. С 9 по 13 октября была приостановлена работа котельной «Веретье», из-за чего без отопления и горячей воды остались 227 многоквартирных домов, 36 объектов индивидуального жилищного строительства, 17 образовательных организаций и 16 объектов здравоохранения.
Как ранее писал «Ъ-Ярославль», первоначально «Ярославский областной водоканал» планировал учесть перерасчет за октябрь в декабрьских платежных документах. После поручения губернатора Михаила Евраева корректировку решили внести уже в ноябрьские квитанции. Поводом стали жалобы жителей на начисления за тепло, которое фактически не поступало в дома.