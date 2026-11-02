Жителям Рыбинска заменят разосланные квитанции за отопление
Жителям Рыбинска, в домах которых в октябре были проблемы с отоплением, направят новые платежные документы вместо уже разосланных. В первоначальных квитанциях не учли перерасчет за дни отсутствия теплоснабжения, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Новые квитанции поступят жителям в начале ноября. Ранее «Ярославский областной водоканал» планировал отразить перерасчет в декабрьских платежных документах. Однако губернатор Михаил Евраев поручил внести изменения уже в ноябре. Ситуацию также прокомментировал мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.
«Поднял вопрос на совещании у губернатора. Яроблводоканал, несмотря на обещания, выставил жителям счета за октябрь, в которых не учтено непоступившее по вине предприятия тепло. Настоял на отзыве таких квитанций»,— написал господин Рудаков в своем канале в «Максе».
Как уточнили в министерстве, корректировка коснется домов без общедомовых приборов учета тепла. В зданиях со счетчиками начисления производятся по фактическому потреблению: если отопления не было, прибор не фиксирует расход тепловой энергии за этот период.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что проблемы с отоплением в городе возникли в начале октября. В частности, с 9 по 13 октября была приостановлена работа котельной «Веретье». Из-за этого без отопления и горячей воды остались 227 многоквартирных домов, 36 объектов индивидуального жилищного строительства, 17 зданий образовательных организаций и 16 объектов здравоохранения.