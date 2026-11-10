Гостиница «Центральная» устояла на земле

Шестиэтажная гостиница «Центральная» расположена в самом центре Новосибирска — на ул. Ленина. В 2006 году объект приобрело ООО «Бийск» (правопредшественник нынешнего владельца — ООО «Центральная-Альфа»), сформировав единый комплекс недвижимости. В его состав вошли здание гостиницы с рестораном, трансформаторная подстанция и инженерные сети. В 2011 году мэрия сдала компании в аренду соседний участок площадью 1962 кв. м (позже увеличен до 2350 кв. м) под реконструкцию гостиницы и строительство парковки, где фактически находились только коммунальные сети. Несмотря на то, что работы так и не начались, в 2022 году арендатор выкупил эту землю за 1,9 млн руб. и сформировал единый участок площадью 4,3 тыс. кв. м.