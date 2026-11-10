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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Сибирь

Гостиница «Центральная» устояла на земле

Арбитраж отклонил иск прокуратуры о возвращении участка властям Новосибирска
Арбитражный суд Новосибирской области остановил попытку изъятия земельного актива у семьи основателя сети «Мария-Ра» Александра Ракшина в центре Новосибирска. Прокуратура региона требовала аннулировать сделку 2022 года, по которой мэрия продала структурам семьи ритейлера за 1,9 млн руб. 2,35 тыс. кв. м рядом с исторической гостиницей «Центральная», и вернуть землю в муниципальную собственность. Суд признал гостиничный комплекс единым неделимым объектом и подтвердил право собственности предпринимателя на участок. Юристы считают, что в случае подачи апелляционной жалобы вышестоящий арбитраж может увидеть в сделке признаки искусственного обхода обязательных торгов.
Гостиница «Центральная» оказалась в центре судебных разбирательств с участием ритейлера, прокуратуры и городских властей

Гостиница «Центральная» оказалась в центре судебных разбирательств с участием ритейлера, прокуратуры и городских властей

Валерий Титиевский/Коммерсантъ

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Связанное с правами на земельный участок у новосибирской гостиницы «Центральной» арбитражное разбирательство началось по иску прокуратуры Новосибирской области в октябре 2023 года. Спустя почти ровно три года оно завершилось отказом в удовлетворении исковых требований. Решение арбитражного суда региона в полном объеме изготовлено 9 ноября.

Шестиэтажная гостиница «Центральная» расположена в самом центре Новосибирска — на ул. Ленина. В 2006 году объект приобрело ООО «Бийск» (правопредшественник нынешнего владельца — ООО «Центральная-Альфа»), сформировав единый комплекс недвижимости. В его состав вошли здание гостиницы с рестораном, трансформаторная подстанция и инженерные сети. В 2011 году мэрия сдала компании в аренду соседний участок площадью 1962 кв. м (позже увеличен до 2350 кв. м) под реконструкцию гостиницы и строительство парковки, где фактически находились только коммунальные сети. Несмотря на то, что работы так и не начались, в 2022 году арендатор выкупил эту землю за 1,9 млн руб. и сформировал единый участок площадью 4,3 тыс. кв. м.

Надзорное ведомство настаивало на том, что сделка нарушает Земельный кодекс России, поскольку на момент ее заключения в границах спорного участка располагалось лишь вспомогательное сооружение — сети канализации. Это обстоятельство, по оценке прокуратуры, не давало владельцу гостиницы права на приобретение земли без торгов. Мэрия и ООО «Центральная-Альфа» (подконтрольно семье Ракшиных) возражали, ссылаясь на наличие зарегистрированного единого недвижимого комплекса, что предоставляет собственнику исключительное право на выкуп земли под всем объектом.
Суд установил, что все объекты гостиничного комплекса были введены в эксплуатацию в 1961 году и обладают признаками неделимой вещи. Нахождение частей комплекса (гостиницы, станции и сетей) на разных участках не прекращает режима единой недвижимой вещи. Арбитраж отклонил доводы прокуратуры о недобросовестности ООО «Центральная-Альфа», указав, что участок приобретался для эксплуатации здания гостиницы, имеет соответствующий вид разрешенного использования («гостиничное обслуживание») и входил в территорию существующего комплекса.
Судебная экспертиза установила, что при межевании в 1996 году площадь участка под гостиницей была необоснованно занижена, и оспариваемая сделка фактически восстановила территорию, необходимую для полноценной эксплуатации объекта. Нарушений, которые могли бы стать основанием для признания договора недействительным, суд не выявил. В связи с этим в удовлетворении требований прокуратуры было отказано, а ранее принятые обеспечительные меры в виде запрета на выдачу разрешительной документации для строительства и реконструкции гостиницы на данном участке отменены.
Поскольку решение еще не вступило в законную силу, у надзорного ведомства остается право на его обжалование в апелляционной инстанции.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева полагает, что прокуратура продолжит оспаривать решение суда как в апелляционной, так и в кассационной инстанции.
Опрошенные «Ъ-Сибирь» юристы считают, что перспективы ведомства в апелляции будут зависеть от того, удастся ли опровергнуть правомерность формирования единого комплекса недвижимости и доказать, что переданная в собственность территория не была необходима для эксплуатации гостиницы. «Сам по себе факт того, что канализационные сети являются самостоятельным линейным объектом, не исключает их включение в состав единого недвижимого комплекса. Поэтому прокуратуре недостаточно доказать физическую обособленность коммуникаций — необходимо поставить под сомнение их функциональную связь с гостиницей и обоснованность предоставления всего участка без торгов»,— полагает, например, учредитель и юрист компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова. При этом, отмечает эксперт, апелляционная инстанция вправе повторно оценить доказательства, включая экспертное заключение.
Алена Белецкая
Главное. «Ъ-Сибирь»