Саратовская область не нашла желающих кредитовать регион на 5,3 миллиарда рублей

На момент публикации учреждение опубликовало 10 тендеров. Суммарно субъект РФ берет в кредит 4,74 млрд руб. Максимальная стоимость контрактов составляет 768,5 млн руб. — девять по 81 млн руб. и один — 39,5 млн. Так, областное правительство готово к ставке до 16,3% годовых. Заказчик будет выплачивать проценты ежемесячно.