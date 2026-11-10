Саратовская область не нашла желающих кредитовать регион на 5,3 миллиарда рублей
Теперь правительство планирует рефинансировать только 4,7 миллиарда
ГКУ Саратовской области «Государственное агентство по централизации закупок» объявило новые тендеры на кредитование регионального долга. “Ъ” нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».
На момент публикации учреждение опубликовало 10 тендеров. Суммарно субъект РФ берет в кредит 4,74 млрд руб. Максимальная стоимость контрактов составляет 768,5 млн руб. — девять по 81 млн руб. и один — 39,5 млн. Так, областное правительство готово к ставке до 16,3% годовых. Заказчик будет выплачивать проценты ежемесячно.
Госагентство принимает заявки от потенциальных поставщиков до 17 ноября. Подрядчика объявят на следующий день. На данный момент дефицит бюджета Саратовской области превышает 29 млрд руб.
23 октября ГКУ разместило в ЕИС 15 аналогичных тендеров. Суммарно регион хотел получить кредит 5,3 млрд руб. за 901 млн руб. Таким образом, Саратовская область была готова к ставке до 17% годовых. Желающих рефинансировать долг субъекта не нашлось.