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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане с начала года ввели 3,1 млн кв. м жилья

В Татарстане по состоянию на конец октября ввели 3,1 млн кв. м жилья — почти 99% от годового плана. Из них около 2 млн кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство, где годовое задание уже перевыполнено. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя республики.
В Татарстане с начала года ввели 3,1 млн кв. м жилья

В Татарстане с начала года ввели 3,1 млн кв. м жилья

Константин Кокошкин / Коммерсантъ

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Сейчас в республике возводят 500 многоквартирных домов общей площадью 5,5 млн кв. м. Кроме того, действуют 617 разрешений на строительство с потенциалом около 6 млн кв. м жилья.
Также в Татарстане продолжается реализация программы социальной ипотеки: в этом году по ней предусмотрен ввод 108 домов.
Анна Кайдалова