«Омскоблводопровод» включили в план приватизации на 2027 год
АО «Омскоблводопровод» включено в прогнозный план приватизации Омской области на 2027–2029 годы. Соответствующее распоряжение разместило министерство имущественных отношений региона.
Согласно документу, власти намерены реализовать 100% акций организации в 2027 году. Их стоимость составит 834 млн руб.
Согласно ЕГРЮЛ, АО «Омскоблводопровод» было зарегистрировано в 2004 году, единственным собственником является Омская область. С апреля 2026 года пост гендиректора организации занял Сергей Чаплин. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка предприятия достигла порядка 1,1 млрд руб., годом ранее — 946 млн руб.