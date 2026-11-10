С красноярских золотодобытчиков взыскивают 244 млн рублей за ущерб экологии
Результаты прокурорской проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении компании, занимавшейся разработкой месторождения рассыпного золота в Ермаковском районе Красноярского края. Ее руководству предъявлены обвинения по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
«Установлено, что в период с 2021 по 2025 год при осуществлении добычи полезных ископаемых на арендованных участках на территории Ермаковского муниципального округа Красноярского края уничтожены лесные насаждения и плодородный слой почвы на площади более 128 тыс. кв. м, повлекшее причинение ущерба»,— пояснили в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По информации краевой прокуратуры, проверка проводилась с привлечением маркшейдеров и экологов. В частности, было выявлено, что на прилегающей к лицензионному участку территории полностью уничтожены плодородный слой почвы и лес.
Название компании в сообщениях силовых ведомств не указывается, но отмечается, что она добывала золото в 22,5 км восточнее села Арадан вдоль ручья Веселый. При этом карьерные выемки, отстойники с отработанной водой, отвалы пустой породы и дороги оказались на прилегающей к лицензионному участку территории на незаконных основаниях. По оценке министерства природных ресурсов и лесного комплекса края, совокупный ущерб почвам от такой деятельности превысил 244 млн руб.
Помимо уголовного дела, по данным прокуратуры, в отношении компании возбуждены административные производства: за невыполнение обязательных мероприятий по охране почв и за нарушение условий лицензии на пользование недрами.