С красноярских золотодобытчиков взыскивают 244 млн рублей за ущерб экологии

Название компании в сообщениях силовых ведомств не указывается, но отмечается, что она добывала золото в 22,5 км восточнее села Арадан вдоль ручья Веселый. При этом карьерные выемки, отстойники с отработанной водой, отвалы пустой породы и дороги оказались на прилегающей к лицензионному участку территории на незаконных основаниях. По оценке министерства природных ресурсов и лесного комплекса края, совокупный ущерб почвам от такой деятельности превысил 244 млн руб.