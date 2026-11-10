Суд утвердил мировое соглашение по делу о сносе здания возле Центрального рынка
Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между администрацией Ленинского района и индивидуальной предпринимательницей Людмилой Шенгелией. Это следует из данных картотеки суда. В рамках настоящего дела мэрия пыталась признать здание на ул. Борчанинова, 79, самовольной постройкой и обязать снести его. Спорное сооружение располагается возле Центрального рынка.
Как следует из материалов дела, с такими требованиями администрация района обратилась в арбитражный суд в апреле 2025 года. Изначально ответчиком по делу выступал бывший владелец Центрального рынка Реваз Шенгелия, который скончался после продолжительной болезни в ноябре 2025 года. После этого ответчиком стала его супруга Людмила Шенгелия. Согласно утвержденному мировому соглашению, правопреемник снесет спорное здание в срок до 1 марта 2027 года за счет собственных средств. Истец, в свою очередь, откажется от заявленных требований.
В октябре стало известно, что застройщик «ПМД» выкупил у наследников Реваза Шенгелии 7 га земли под центральным колхозным рынком. Девелопер планирует реновацию этой территории, детали проекта пока не раскрываются. Сумма сделки неизвестна.