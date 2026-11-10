В Краснодаре объявили конкурс на строительство поликлиники за 1,5 млрд рублей
ГКУ Краснодарского края «Дирекция государственных закупок» объявило открытый конкурс в электронной форме на выполнение полного цикла работ — от инженерных изысканий до строительства — по возведению поликлиники смешанного типа в краевом центре. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,51 млрд руб.
Согласно закупочной документации, подрядчику предстоит спроектировать и построить объект «Поликлиника смешанного типа на 300 посещений в смену, в том числе 200 взрослых и 100 детских, ГБУЗ „ГП №11 г. Краснодара“ МЗ КК». Проект реализуется в рамках регионального проекта Краснодарского края.
Контракт включает разработку проектной документации, создание информационной модели (BIM) и выполнение подрядных работ. Объект планируется разместить на земельном участке в хуторе Ленина (ул. Сторожевая, з/у 2).
Финансирование проекта растянуто на четыре года за счет средств бюджета Краснодарского края: 2027 год — 165,4 млн руб.; 2028 год — 355,6 млн руб.; 2029 год и последующие годы — 995,8 млн руб.
Срок исполнения контракта составляет почти четыре года — до 23 октября 2030 года. Закупка разделена на 33 этапа.
К участию в конкурсе допускаются строительные организации, имеющие опыт возведения объектов капитального строительства стоимостью не менее 30% от начальной цены контракта (то есть от 455 млн руб.).
Обеспечение заявки составляет 75,84 млн руб. Размер обеспечения исполнения контракта — 10% от его суммы (151,68 млн руб.). Также предусмотрено обеспечение гарантийных обязательств в размере 1,51 млн руб.
Заявки на участие принимаются на электронной площадке «РТС-тендер» до 11 ноября 2026 года. Рассмотрение вторых частей заявок завершится 13 ноября, итоги конкурса будут подведены 16 ноября 2026 года. Критерии оценки заявок: цена контракта (60%) и квалификация участника (40%).