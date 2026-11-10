В Краснодаре объявили конкурс на строительство поликлиники за 1,5 млрд рублей

Согласно закупочной документации, подрядчику предстоит спроектировать и построить объект «Поликлиника смешанного типа на 300 посещений в смену, в том числе 200 взрослых и 100 детских, ГБУЗ „ГП №11 г. Краснодара“ МЗ КК». Проект реализуется в рамках регионального проекта Краснодарского края.