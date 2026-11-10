Более 1,4 тысяч пачек немаркированных сигарет изъяли у оренбурженки
Женщина привозила их из другого города и хранила дома для продажи
В Сорочинске Оренбургской области сотрудники полиции выявили незаконный оборот табачной продукции. По данным областного УМВД, местная жительница продавала сигареты, которые хранила у себя дома.
Табачная продукция была без специальной маркировки. Всего у фигурантки изъяли более 1,4 тыс. пачек сигарет. Женщина заявила правоохранителям, что товар она приобрела в другом городе, а дома хранила его для дальнейшей продажи.
Нелегальные сигареты направили на исследования для подтверждения признаков нарушений законодательства. В настоящее время проводится проверка.