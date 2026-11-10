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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Прикамье

Музей-заповедник «Пермь-36» предлагает исключить из реестра памятников два своих объекта

ГБУК Пермского края «Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий Пермь-36» объявил закупку на проведение государственной историко-культурной экспертизы. Как следует из данных на портале госзакупок, речь идет о жилом бараке с прогулочными двориками в зоне особого режима и контрольно-пропускном пункте с полосой досмотра в зону особого режима. Подрядчик должен будет подготовить обосновывающую документацию по исключению из единого государственного реестра этих объектов культурного наследия. Первым на это обратил внимание «Рифей».

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Оба объекта находятся на территории музея-заповедника в деревне Кучино в Чусовском округе. Победитель закупки должен выполнить все работы до 15 октября 2027 года. Максимальная цена контракта — 2 млн руб.
Музей «Пермь-36» был открыт для посетителей в 1996 году. Ранее этим комплексом управляло АНО «Пермь-36» (до ликвидации была признана НКО-иностранным агентом, а затем включена в перечень экстремистов и террористов). Однако в 2013 году правительство экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина создало на базе музея государственное автономное учреждение культуры.