Музей-заповедник «Пермь-36» предлагает исключить из реестра памятников два своих объекта
ГБУК Пермского края «Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий Пермь-36» объявил закупку на проведение государственной историко-культурной экспертизы. Как следует из данных на портале госзакупок, речь идет о жилом бараке с прогулочными двориками в зоне особого режима и контрольно-пропускном пункте с полосой досмотра в зону особого режима. Подрядчик должен будет подготовить обосновывающую документацию по исключению из единого государственного реестра этих объектов культурного наследия. Первым на это обратил внимание «Рифей».
Оба объекта находятся на территории музея-заповедника в деревне Кучино в Чусовском округе. Победитель закупки должен выполнить все работы до 15 октября 2027 года. Максимальная цена контракта — 2 млн руб.
Музей «Пермь-36» был открыт для посетителей в 1996 году. Ранее этим комплексом управляло АНО «Пермь-36» (до ликвидации была признана НКО-иностранным агентом, а затем включена в перечень экстремистов и террористов). Однако в 2013 году правительство экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина создало на базе музея государственное автономное учреждение культуры.