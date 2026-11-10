Музей-заповедник «Пермь-36» предлагает исключить из реестра памятников два своих объекта

ГБУК Пермского края «Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий Пермь-36» объявил закупку на проведение государственной историко-культурной экспертизы. Как следует из данных на портале госзакупок, речь идет о жилом бараке с прогулочными двориками в зоне особого режима и контрольно-пропускном пункте с полосой досмотра в зону особого режима. Подрядчик должен будет подготовить обосновывающую документацию по исключению из единого государственного реестра этих объектов культурного наследия. Первым на это обратил внимание «Рифей».