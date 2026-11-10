В Ростовской области удвоилось число новых дел о банкротстве сельхозкомпаний
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года инициировали шесть новых дел о банкротстве юридических лиц в сфере АПК. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано три дела. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитическом сервисе «Контур.Фокус».
В отношении индивидуальных предпринимателей динамика противоположная. Число новых дел о банкротстве ИП в аграрном секторе за январь–сентябрь сократилось с трех в 2025 году до одного в 2026-м.
Одновременно в регионе увеличивается количество юридических лиц, уже находящихся на разных стадиях банкротства. На 1 октября 2026 года таких компаний было 15 против 14 на начало года и 14 на 1 октября 2025-го. На 1 января 2025 года в процедурах находились 13 ростовских юрлиц.
Наиболее заметная концентрация банкротных процедур в регионе наблюдается среди индивидуальных предпринимателей. К 1 октября 2026 года в разных стадиях банкротства находились 86 ИП, тогда как на начало года их было 85, на 1 октября 2025 года — 84, а на 1 января 2025-го — 81. По этому показателю Ростовская область занимает первое место среди регионов, попавших в исследование «Контур.Фокуса». На втором месте Ставропольский край с 67 процедурами, на третьем — Краснодарский край с 55.
При этом общее количество организаций в исследуемых отраслях в Ростовской области за январь–октябрь 2026 года сократилось на 41, или на 0,36%, до 11,44 тыс. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года их число увеличилось на 128, или на 1,12%, до 11,6 тыс. Таким образом, положительная динамика предыдущего года сменилась небольшим сокращением.
Аналитики «Контур.Фокуса» характеризуют ситуацию в агропромышленном комплексе Юга и Кавказа как более сдержанную. За девять месяцев 2026 года в изученных отраслях зарегистрировали 4,97 тыс. организаций против 6,19 тыс. за тот же период прошлого года. Количество ликвидаций увеличилось с 5,25 тыс. до 5,42 тыс. По оценке аналитиков, новые банкротства смещаются в сегмент юридических лиц, тогда как число новых дел в отношении ИП в большинстве регионов сократилось или не фиксировалось.
В исследование «Контур.Фокуса» вошли организации в сферах растениеводства, животноводства, смешанного сельского хозяйства, вспомогательной деятельности по производству сельхозкультур и послеуборочной обработки сельхозпродукции.