В Ростовской области удвоилось число новых дел о банкротстве сельхозкомпаний

Аналитики «Контур.Фокуса» характеризуют ситуацию в агропромышленном комплексе Юга и Кавказа как более сдержанную. За девять месяцев 2026 года в изученных отраслях зарегистрировали 4,97 тыс. организаций против 6,19 тыс. за тот же период прошлого года. Количество ликвидаций увеличилось с 5,25 тыс. до 5,42 тыс. По оценке аналитиков, новые банкротства смещаются в сегмент юридических лиц, тогда как число новых дел в отношении ИП в большинстве регионов сократилось или не фиксировалось.