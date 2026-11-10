В ДТП с участием двух грузовиков и ВАЗ в Ярославском районе погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием двух грузовиков и автомобиля ВАЗ-2107 на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Ярославском районе. Авария произошла утром 10 ноября, сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
По предварительным данным, около 08:35 на первом километре трассы грузовик Sitrak под управлением мужчины 1969 года рождения столкнулся с двигавшимся в попутном направлении ВАЗ-2107. После этого легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hyundai.
Пассажир ВАЗ-2107 скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель и еще один пассажир легковушки получили травмы и были госпитализированы. Личности погибшего и пострадавшего пассажиров устанавливаются.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.