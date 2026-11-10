В ДТП с участием двух грузовиков и ВАЗ в Ярославском районе погиб человек

По предварительным данным, около 08:35 на первом километре трассы грузовик Sitrak под управлением мужчины 1969 года рождения столкнулся с двигавшимся в попутном направлении ВАЗ-2107. После этого легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hyundai.