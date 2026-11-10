Суд продлил арест имущества экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги
Самарский областной суд 10 ноября 2026 года продлил на три месяца арест имущества Виктора и Натальи Тарховых, погибших в конце декабря 2024 — январе 2025 года. Под обеспечительными мерами до 12 февраля 2027 года остаются две квартиры — на углу улиц Самарской и Вилоновской и на проспекте Масленникова, доля в уставном капитале компании «Новитрек» (ее соучредителем был экс-глава Самары), а также автомобиль Toyota RAV4.
Следствие установило, что Toyota RAV4 была продана с использованием мошеннической схемы: 79-летняя Таисия Киселева действовала от имени погибшей Натальи Тарховой. В преступлении обвиняются внучка экс-мэра Екатерина Тархова, а также Светлана и Дмитрий Метревели. По версии силовиков, Светлана Метревели разработала план преступления, а Дмитрий непосредственно участвовал в его реализации: вместе с Екатериной он отравил Виктора и Наталью Тарховых, после чего тела были расчленены и заморожены с помощью жидкого азота, а останки — разбросаны по мусорным контейнерам. Затем Дмитрий Метревели покинул Россию.
Ранее Самарский областной суд продлил до 12 февраля 2027 года содержание Екатерины Тарховой под стражей, а также домашний арест Таисии Киселевой. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в розыск.