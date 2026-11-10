Пермский производитель алкоголя сменил руководителя

АО «Бастион» занимается производством алкогольной продукции. Предприятие было создано на базе Пермского винодельческого завода, основанного в 1942 году. До 2017 года завод назывался «Уралалко», затем был переименован в «Бастион осн. 1942 г.». С 2003 года компания входит в алкогольный холдинг России «Белуга групп» (до 2017 года — ГК «Синергия»). Выручка общества за 2025 год составила 4,399 млрд руб., чистая прибыль — 93,1 млн руб.