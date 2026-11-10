Мирра Андреева с победы стартовала на итоговом турнире WTA
Россиянка Мирра Андреева обыграла украинку Элину Свитолину в матче первого тура группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Состязание проходит в Индиан-Уэллсе.
Встреча, продлившаяся 1 час 10 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:0. В рейтинге WTA Мирра Андреева занимает третье место, Элина Свитолина — шестое. Следующей соперницей россиянки станет белоруска Арина Соболенко, затем она встретится с чешкой Каролиной Муховой.
Призовой фонд итогового турнира составляет $10 млн. В нем принимают участие восемь лучших теннисисток сезона. За выход в полуфинал в другой группе между собой спорят американки Коко Гауфф и Джессика Пегула, чешка Линда Носкова и украинка Марта Костюк, которая заменила снявшуюся из-за болезни первую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.
19-летняя Мирра Андреева в 2026 году выиграла Roland Garros, а также стала победительницей турниров категории 500 в Аделаиде и Линце. Кроме того, россиянка дошла до финалов на состязаниях категории 1000 в Мадриде и Пекине.