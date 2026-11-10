Мирра Андреева с победы стартовала на итоговом турнире WTA

Призовой фонд итогового турнира составляет $10 млн. В нем принимают участие восемь лучших теннисисток сезона. За выход в полуфинал в другой группе между собой спорят американки Коко Гауфф и Джессика Пегула, чешка Линда Носкова и украинка Марта Костюк, которая заменила снявшуюся из-за болезни первую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.