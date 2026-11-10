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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Урал

«Брусника» начала сносить дома по первому проекту КРТ в центре Екатеринбурга

Компания «Брусника» приступила к сносу домов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на перекрестке улиц Московской и Гурзуфской в Екатеринбурге. Это первый проект КРТ, реализуемый в центре уральской столицы. Девелопер снесет два малоэтажных дома, которые были построены в 1953 году.
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Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным городской администрации, на месте старых домов построят жилой комплекс почти на 350 жителей и паркинг. Также девелопер должен капитально отремонтировать детский сад № 338, расположенный поблизости.
Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, к работам по сносу приступили на прошлой неделе согласно договору КРТ. Мастер-план и архитектурный облик будущей жилой застройки находятся на финальной стадии разработки. Реализовать проект предполагается до 2030 года.
Напомним, девелопер выиграл торги на площадку, заплатив 55 млн руб., хотя начальная стоимость составляла 101 тыс. руб. Аукцион продолжался рекордные 12 дней.
Мария Игнатова