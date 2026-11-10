«Брусника» начала сносить дома по первому проекту КРТ в центре Екатеринбурга

Компания «Брусника» приступила к сносу домов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на перекрестке улиц Московской и Гурзуфской в Екатеринбурге. Это первый проект КРТ, реализуемый в центре уральской столицы. Девелопер снесет два малоэтажных дома, которые были построены в 1953 году.