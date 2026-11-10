В Челябинске на ЧТЗ планируют построить квартал с 19-этажными домами

Заказчиком проекта является ООО «Звезда». Компания планирует возвести на участке 19-этажные многоквартирные дома, двухэтажную автостоянку и трансформаторную подстанцию. Площадь жилой застройки составит от 1,5 тыс. кв. м до 1,7 тыс. кв. м. Организация финансирует работы сама. Документация пройдет этап общественных обсуждений.