В Челябинске на ЧТЗ планируют построить квартал с 19-этажными домами
Администрация Челябинска подписала распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории около 5 га в границах улиц Первой Пятилетки, Героев Танкограда, Ловина и 40-летия Октября. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.
Заказчиком проекта является ООО «Звезда». Компания планирует возвести на участке 19-этажные многоквартирные дома, двухэтажную автостоянку и трансформаторную подстанцию. Площадь жилой застройки составит от 1,5 тыс. кв. м до 1,7 тыс. кв. м. Организация финансирует работы сама. Документация пройдет этап общественных обсуждений.