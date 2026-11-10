Минэкономразвитию Башкирии поручили доказать исполнение прогнозов
Депутат Курултая Башкирии Тимур Гильмияров (фракция «Единая Россия») попросил первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики республики Наркас Хайруллиной подготовить сравнительный анализ достигаемых и прогнозируемых показателей социально-экономического развития. Чиновница представляла депутатам комитета по аграрным вопросам прогноз социально-экономического развития Башкирии на ближайшую трехлетку.
После доклада господин Гильмияров обратился к представительнице министерства с просьбой обосновать прогнозы: «Мы просили озвучивать не просто реальные цифры, а реальные проблемы, с которыми может столкнуться республика. Потому что из года в год, когда мы защищаем прогноз и бюджет, мы говорим, как у нас все хорошо, какими темпами растем и даже опережаем Россию. В реальности действительность показывает, что ситуация не очень простая. Потому что у нас и массовое сокращение кадров, и остальные вопросы, а бюджет практически пустой. Насколько сбывались предыдущие прогнозы, которые сделало министерство экономического развития, и какие выводы были сделаны при формировании нынешнего прогноза?».
Госпожа Хайруллина заявила, что достоверность прогноза из года в год составляет порядка 95%, при этом, обратила она внимание, имеются обстоятельства, которые невозможно учесть: например, введение режима чрезвычайной ситуации в сельскохозяйственной отрасли или воздействие климатических факторов. Кроме того, Наркас Хайруллина обратила внимание, что прогноз учитывает нахождение Башкирии в зоне рискованного земледелия, закладывается рост отрасли всего до 3% в среднесрочной перспективе, а не на оптимистичные 7 — 10%.
«Конечно же, мы не исключаем проблем в отрасли. Это и стоимость зерна и других видов сельхозпродукции, и издержки практически на уровне стоимости поставляемого товара. Также остаются сложности по кадровым вопросам. Тем не менее, правительство реализует меры для того, чтобы эти проблемы и вызовы, с которыми сталкивается отрасль, нивелировать», — призналась Наркас Хайруллина.
По мнению Тимура Гильмиярова, исполнение прогноза на 95% — слишком оптимистичный показатель, тогда как достижение этой отметки достигается лишь благодаря корректировкам в течение года.
По оценкам минэкономразвития Башкирии, по итогам 2026 года производство сельскохозяйственной продукции увеличится на 0,1%. На следующий год ожидается рост от 0,1% до 0,9%.