Минэкономразвитию Башкирии поручили доказать исполнение прогнозов

После доклада господин Гильмияров обратился к представительнице министерства с просьбой обосновать прогнозы: «Мы просили озвучивать не просто реальные цифры, а реальные проблемы, с которыми может столкнуться республика. Потому что из года в год, когда мы защищаем прогноз и бюджет, мы говорим, как у нас все хорошо, какими темпами растем и даже опережаем Россию. В реальности действительность показывает, что ситуация не очень простая. Потому что у нас и массовое сокращение кадров, и остальные вопросы, а бюджет практически пустой. Насколько сбывались предыдущие прогнозы, которые сделало министерство экономического развития, и какие выводы были сделаны при формировании нынешнего прогноза?».