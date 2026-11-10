Фатхулле Исхакову присудили 2,5 млн рублей компенсации за 13 лет колонии
9 ноября Советский районный суд Уфы пересмотрел дело Фатхуллы Исхакова и присудил ему 2,5 млн руб. компенсации за потерянный заработок из-за того, что он 13 лет отсидел в колонии за чужое преступление. В эту сумму также вошла корова, которую обратили в доход государства в счет оплаты работы бесплатного адвоката, сообщил в соцсетях юрист Виталий Буркин. Юрист отметил, что это уже третье рассмотрение судом первой инстанции вопроса о взыскании компенсации.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в апреле 2025 года 87-летний Фатхулла Исхаков подал жалобу на постановление Советского райсуда Уфы о выплате ему 95,3 тыс. руб. в качестве компенсации за потерянный заработок за 13 лет и конфискованную у него корову. Заявитель просил выплатить ему 3,5 млн руб., включая 135 тыс. руб. за юридические услуги, но суд в марте удовлетворил его заявление частично.
По словам Виталия Буркина, во второй раз суд присудил в пользу Фаткуллы Исхакова около 4 млн руб., но апелляция отменила это решение.
Фатхуллу Исхакова в 1959 году приговорили к 15 годам колонии строгого режима за покушение на убийство трех женщин, из которых он отсидел 13 лет. В мае 2023 года пенсионера реабилитировали. Выяснилось, что преступление совершил другой человек.
За незаконные преследование и лишение свободы пенсионер отсудил у Минфина России 6 млн руб., хотя просил 450 млн руб. компенсации морального вреда.