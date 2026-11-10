Фатхулле Исхакову присудили 2,5 млн рублей компенсации за 13 лет колонии

9 ноября Советский районный суд Уфы пересмотрел дело Фатхуллы Исхакова и присудил ему 2,5 млн руб. компенсации за потерянный заработок из-за того, что он 13 лет отсидел в колонии за чужое преступление. В эту сумму также вошла корова, которую обратили в доход государства в счет оплаты работы бесплатного адвоката, сообщил в соцсетях юрист Виталий Буркин. Юрист отметил, что это уже третье рассмотрение судом первой инстанции вопроса о взыскании компенсации.