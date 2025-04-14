Незаконно осужденный Фатхулла Исхаков подал жалобу на решение суда

87-летний Фатхулла Исхаков подал жалобу на постановление Советского райсуда Уфы о выплате ему 95,3 тыс. руб. в качестве потерянного заработка за 13 лет и конфискованную у него корову. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил юрист Виталий Буркин, представлявший интересы пенсионера в суде. Сам заявитель просил выплатить ему 3,5 млн руб., включая 135 тыс. руб. за юридические услуги, но суд в марте удовлетворил его заявление частично. Дата заседания в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенсионер Фатхулла Исхаков в коридоре Ленинского райсуд Уфы

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Пенсионер Фатхулла Исхаков в коридоре Ленинского райсуд Уфы

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Фатхуллу Исхакова в 1959 году приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство трех женщин, из которых он отсидел 13 лет. В мае 2023 года пенсионер был реабилитирован. Тогда выяснилось, что преступление совершил другой человек.

За незаконные преследование и лишение свободы пенсионер смог отсудить у Минфина России 6 млн руб., хотя просил 450 млн руб. компенсации морального вреда.

Венера Хисамова