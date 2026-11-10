В школе в Башкирии выявили нарушения пожарной безопасности
Прокуратура Балтачевского района обязала начальника отдела образования устранить нарушения в школе деревни Штанды.
Совместно с МЧС и Роспотребнадзором прокуратура установила, что в школе не хватало огнетушителей, а средства пожаротушения размещались с нарушением норм. Не соответствовали требованиям и запасные эвакуационные выходы. Кроме того, проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм. По итогам проверки нарушения устранены.
Также выяснилось, что бывший директор школы принял на работу свою родственницу, не имеющую педагогического образования, которая получила более 400 тыс. руб. зарплаты. В связи с этим прокуратура подала в суд иск о взыскании неправомерно израсходованных бюджетных средств и об изменении формулировки увольнения директора на «утрату доверия».