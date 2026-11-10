Правительство РФ спишет Пензенской области 1,79 млрд рублей долга

Размер списания равен расходам бюджета области за 8 месяцев текущего года на развитие улично-дорожной сети муниципалитетов и на финансирование отдельных направлений по поручениям президента. С учетом вышеупомянутого распоряжения общий объем списанной задолженности Пензенской области по Программе списания 2/3 бюджетного долга регионов достигнет 10,3 млрд руб.