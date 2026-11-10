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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Средняя Волга

Правительство РФ спишет Пензенской области 1,79 млрд рублей долга

Освободившиеся средства направят на ключевые нужды региона
Пензенской области спишут 1,79 млрд руб. долговой нагрузки по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение № 3165-р от 31 октября 2026 года подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Пензе спишут более 1,7 млрд руб. бюджетного долга

Пензе спишут более 1,7 млрд руб. бюджетного долга

Правительство Пензенской области / Коммерсантъ

Размер списания равен расходам бюджета области за 8 месяцев текущего года на развитие улично-дорожной сети муниципалитетов и на финансирование отдельных направлений по поручениям президента. С учетом вышеупомянутого распоряжения общий объем списанной задолженности Пензенской области по Программе списания 2/3 бюджетного долга регионов достигнет 10,3 млрд руб.
По словам премьер-министра, высвободившиеся средства регионы направили на обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие опорных населенных пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами.
Кроме Пензенской области, правительство спишет долги Республики Бурятия, Забайкальского края, Кировской, Новгородской, Псковской областей, а также Чукотского автономного округа.
Марина Окорокова