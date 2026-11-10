Правительство РФ спишет Пензенской области 1,79 млрд рублей долга
Освободившиеся средства направят на ключевые нужды региона
Пензенской области спишут 1,79 млрд руб. долговой нагрузки по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение № 3165-р от 31 октября 2026 года подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Размер списания равен расходам бюджета области за 8 месяцев текущего года на развитие улично-дорожной сети муниципалитетов и на финансирование отдельных направлений по поручениям президента. С учетом вышеупомянутого распоряжения общий объем списанной задолженности Пензенской области по Программе списания 2/3 бюджетного долга регионов достигнет 10,3 млрд руб.
По словам премьер-министра, высвободившиеся средства регионы направили на обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие опорных населенных пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами.
Кроме Пензенской области, правительство спишет долги Республики Бурятия, Забайкальского края, Кировской, Новгородской, Псковской областей, а также Чукотского автономного округа.