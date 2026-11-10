Погрузка на КрасЖД за 10 месяцев снизилась из-за спада спроса на уголь
По итогам января—октября 2026 года погрузка на Красноярской железной дороге (КрасЖД) составила 64 млн тонн. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее этот показатель снизился на 0,9%, сообщила пресс-служба КрасЖД.
«Замедление темпов погрузки связано, прежде всего, со снижением спроса на уголь на внутреннем рынке. Со станций магистрали отправлено 45,4 млн тонн угля, что на 2,9% ниже показателя того же периода 2025 года»,— говорится в сообщении.
При этом за 10 месяцев отмечается рост погрузки строительных грузов в 1,6 раза (более 900 тыс. тонн) и зерна в 1,3 раза (1,1 млн тонн). Также выросла отправка цемента — до 551 тыс. тонн (плюс 24% год к году) и металлолома — до 240 тыс. тонн (плюс 18%). Общий рост грузооборота с января по октябрь этого года составил 3,8%.