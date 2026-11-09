В Ярославле локомотив столкнулся с легковым автомобилем на переезде

По предварительным данным, ДТП произошло 9 ноября около 20:00 на перегоне Ярославль — Ярославль-Пристань. Это пересечение Тормозного шоссе с железнодорожными путями в районе Речного порта. Водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.