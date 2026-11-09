В Ярославле локомотив столкнулся с легковым автомобилем на переезде
В Ярославле на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и легковой автомобиль. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
По предварительным данным, ДТП произошло 9 ноября около 20:00 на перегоне Ярославль — Ярославль-Пристань. Это пересечение Тормозного шоссе с железнодорожными путями в районе Речного порта. Водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Пострадавших нет. На движение других поездов происшествие не повлияло. Ярославская транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности движения.