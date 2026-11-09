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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
ЖизньПотери

Голос Бэмби Донни Данаган скончался в возрасте 92 лет

Донни Данаган, известный озвучкой Бэмби в классическом одноименном мультфильме Disney, а также своей ролью маленького сына барона Франкенштейна в фильме ужасов «Сын Франкенштейна» (1939), умер в возрасте 92 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter, он скончался от рака легких.
Донни Данаган

Донни Данаган

Jesse Grant / Getty Images for Turner

Для работы над «Бэмби» (1942) его выбрал сам Уолт Дисней, желавший, чтобы олененок звучал как ребенок. Актерская карьера Данагана ограничилась детскими годами, а «Бэмби» стал его седьмым и последним фильмом.
Позже Данаган стал морским пехотинцем США и за четверть века службы получил целый ряд наград. О своей работе в Голливуде он долго никому не рассказывал, опасаясь, что сослуживцы будут над ним насмехаться.
После выхода в отставку в 1977 году в звании майора Донни Данаган начал гражданскую карьеру. Он работал в финансовых компаниях в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Антонио. Позже, когда руководство Disney узнало, что он жив, Данагана пригласили участвовать в продвижении DVD-издания мультфильма. Долгие годы он оставался амбассадором Disney и почетным гостем на мероприятиях компании.
Анимация
США

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор