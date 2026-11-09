Голос Бэмби Донни Данаган скончался в возрасте 92 лет

После выхода в отставку в 1977 году в звании майора Донни Данаган начал гражданскую карьеру. Он работал в финансовых компаниях в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Антонио. Позже, когда руководство Disney узнало, что он жив, Данагана пригласили участвовать в продвижении DVD-издания мультфильма. Долгие годы он оставался амбассадором Disney и почетным гостем на мероприятиях компании.