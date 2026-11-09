Голос Бэмби Донни Данаган скончался в возрасте 92 лет
Донни Данаган, известный озвучкой Бэмби в классическом одноименном мультфильме Disney, а также своей ролью маленького сына барона Франкенштейна в фильме ужасов «Сын Франкенштейна» (1939), умер в возрасте 92 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter, он скончался от рака легких.
Для работы над «Бэмби» (1942) его выбрал сам Уолт Дисней, желавший, чтобы олененок звучал как ребенок. Актерская карьера Данагана ограничилась детскими годами, а «Бэмби» стал его седьмым и последним фильмом.
Позже Данаган стал морским пехотинцем США и за четверть века службы получил целый ряд наград. О своей работе в Голливуде он долго никому не рассказывал, опасаясь, что сослуживцы будут над ним насмехаться.
После выхода в отставку в 1977 году в звании майора Донни Данаган начал гражданскую карьеру. Он работал в финансовых компаниях в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Антонио. Позже, когда руководство Disney узнало, что он жив, Данагана пригласили участвовать в продвижении DVD-издания мультфильма. Долгие годы он оставался амбассадором Disney и почетным гостем на мероприятиях компании.