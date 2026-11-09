Экс-директор архива в Выборге стала главой комитета по охране памятников Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил Юлию Крипатову председателем регионального комитета по сохранению культурного наследия. Ранее она почти 20 лет работала в Ленинградском областном государственном архиве в Выборге, последние восемь лет — в должности директора.
Юлия Крипатова — историк, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета. В качестве исследователя она участвовала в проекте «Без срока давности», в рамках которого собирала архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
Также госпожа Крипатова принимала участие в создании мемориала в Зайцево. По ее инициативе и при участии коллег скульптурные композиции комплекса создавались на основе архивных материалов, собранных в 22 регионах России.
На новом посту Юлия Крипатова будет отвечать за сохранение памятников архитектуры, которых в Ленинградской области насчитывается около 5 тыс., а также за деятельность примерно 30 областных музеев.
«Работа с объектами культурного наследия непростая, она требует системного и профессионального подхода, неукоснительного соблюдения законодательства, выстраивания конструктивного диалога между государством, собственниками и инвесторами»,— рассказала Юлия Крипатова.