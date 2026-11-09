Экс-директор архива в Выборге стала главой комитета по охране памятников Ленобласти

Юлия Крипатова — историк, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета. В качестве исследователя она участвовала в проекте «Без срока давности», в рамках которого собирала архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.