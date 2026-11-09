В Ростове объявили ракетную опасность
В Ростове-на-Дону объявлена ракетная опасность. Жителей призвали покинуть открытые участки и укрыться в ближайших безопасных местах, сообщили в городском управлении ГО и ЧС города. Сирены в городе включили в 20:54.
Находящимся на улице или в помещениях с выходом на открытые пространства рекомендуют спуститься в укрытие, подземный переход или паркинг. Пассажирам общественного и личного транспорта советуют покинуть машины и найти безопасное место.
При обнаружении обломков или частей ракет горожан просят не приближаться к ним и не трогать их, а сообщить о находке по номеру 112.