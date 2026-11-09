Оборот розничной торговли на воронежских ярмарках составил 17 млрд
За девять месяцев текущего года оборот розничной торговли на городских ярмарках в Воронеже составил почти 17 млрл руб., сообщили в мэрии на оперативном совещании 9 ноября.
В Воронеже работают четыре розничных рынка, предоставляющих предпринимателям более 1,3 тыс. торговых мест, а также 50 ярмарочных площадок на основании договоров на организацию ярмарок, насчитывающих свыше 3 тыс. торговых мест. Данные представила руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Юлия Провоторова.
Она добавила, что министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области также обновили правила работы ярмарок. Теперь организаторы ярмарок смогут один раз продлить уже действующий договор — но при условии, что стоимость этого права будет пересчитана по рыночной цене. Кроме того, срок действия таких договоров увеличен с 5 до 10 лет. Еще одно изменение касается внешнего вида: ярмарки будут реконструировать по новым типовым архитектурным проектам, а их инфраструктуру — обновлять. В первую волну изменений вошли 36 ярмарочных площадок, договоры на размещение которых уже перезаключены.
Остальные площадки перейдут на новые условия после окончания срока действия договоров.
Как поделилась госпожа Провоторова, «внешний вид действующих ярмарок устарел», поэтому изменения призваны «улучшить облик города и обеспечить комфорт жителей». Новые типовые архитектурные решения сочетают эстетику и функциональность объектов.