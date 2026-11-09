Оборот розничной торговли на воронежских ярмарках составил 17 млрд

Она добавила, что министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области также обновили правила работы ярмарок. Теперь организаторы ярмарок смогут один раз продлить уже действующий договор — но при условии, что стоимость этого права будет пересчитана по рыночной цене. Кроме того, срок действия таких договоров увеличен с 5 до 10 лет. Еще одно изменение касается внешнего вида: ярмарки будут реконструировать по новым типовым архитектурным проектам, а их инфраструктуру — обновлять. В первую волну изменений вошли 36 ярмарочных площадок, договоры на размещение которых уже перезаключены.