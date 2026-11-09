Заказчик не окончил школу
Экс-главу ульяновского госучреждения обвиняют в получении взятки
В Ульяновске передано в суд уголовное дело бывшего директора ульяновского областного государственного казенного учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» Алексея Скоробогатова. По версии следствия, глава учреждения превысил должностные полномочия, нанеся ущерб региону в сфере экологии, а также за взятку более 200 тыс. руб. обеспечил покровительство строительной компании, которая в итоге так и не исполнила контракт по строительству школы. Главный свидетель, давший показания против обвиняемого, скончался в СИЗО.
В Ульяновске завершено расследование уголовного дела экс-руководителя областного государственного казенного учреждения Алексея Скоробогатова по обвинению в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, от 7 до 12 лет лишения свободы) и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщило в понедельник следственное управление СКР по Ульяновской области.
По версии следствия, в 2022-2024 годах директор учреждения превысил свои должностные полномочия, подписав содержащие недостоверные сведения акты по госконтрактам в рамках нацпроектов, а также за взятку более 200 тыс. руб. обеспечил покровительство стройкомпании, которая возводила школу, но так и не исполнила госконтракт, а деньги не вернула.
Алексею Скоробогатову 50 лет. Ранее он занимал различные руководящие должности и в строительных компаниях в Москве и Московской области. В конце 2022 года был приглашен в Ульяновск и с января 2023 года был назначен директором ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», которое возглавлял до февраля 2025 года, после чего, уже в марте, был назначен директором ульяновского городского МБУ «Дорремстрой».
По данным «Ъ-Волга», следствие считает, что господин Скоробогатов в декабре 2024 года подписал акт о приемке работ по госконтракту (в рамках нацпроекта «Экология») о рекультивации в Ульяновске ООПТ «Винновская роща» и установке на объекте новых очистных сооружений. Новое оборудование должно было обеспечить очищение родниковых вод рощи от нефтепродуктов. На основании акта в Москву был отправлен отчет, что роща очищена от загрязнений, и природный парк был исключен из объектов экологического бедствия. При этом экспертизы показали, что содержание нефтепродуктов превышало нормы в 88 раз. Как ранее сообщал «Ъ-Волга», на принятии работ настаивал региональный вице-премьер Владимир Пушкарев, заявлявший, что региональному минприроды «не хватило компетентности и смелости», чтобы принять работы по Винновской роще, и обещал, что «вопрос будет закрыт» (в июне этого года Владимир Пушкарев приговорен к трем годам и трем месяцам колонии общего режима за превышение должностных полномочий по другому делу).
Другой эпизод превышения должностных полномочий Алексеем Скоробогатовым был связан с госконтрактом (тоже в рамках нацпроекта «Экология») на рекультивацию полигона ТКО «Красный Яр» под Ульяновском. Проверки прокуратуры показали, что контракт был заключен незаконно, а исполнен с нарушениями проекта (руководители московских компаний — подрядчика ООО «ЭкоИнвест» и субподрядчика — «Мегастоун групп» — приговорены за мошенничество к условным срокам, прокуратура через суд взыскала с подрядчика всю стоимость полученных по контракту средств — 411,2 млн руб.). Следствие считает, что Алексей Скоробогатов «из карьерных соображений» заключил контракт с компанией «ЭкоИнвест» без проведения конкурентных процедур, зная об отсутствии у подрядчика должной квалификации, что привело к срыву сроков и хищениям (ранее «Ъ-Волга» сообщал, что решение о заключении контракта с единственным поставщиком принимала комиссия облправительства по представлению регионального минприроды).
Эпизод со взяткой был связан с контрактом на строительство школы стоимостью в 1,45 млрд руб. со спортивной инфраструктурой и пансионом в райцентре Новоспасском, который исполняла московская компания ООО «БПС». Подрядчику был сначала выплачен аванс 435 млн руб., затем допсоглашением его увеличили до 711 млн руб., но сумма была выплачена не полностью. «Знакомый Скоробогатову управляющий БПС Алексей Корнеев за обеспечение выплаты оставшихся 146 млн руб. дал директору заказчика взятку 150 тыс. руб. и еще 56 тыс. руб. в виде ремонта его служебного автомобиля BMW»,— считает следствие. В конечном итоге компания контракт так и не исполнила, «Ульяновскоблстройзаказчик» его расторг, московская компания деньги не вернула. В декабре 2025 года Алексей Корнеев был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Расследование по его уголовному делу до конца не доведено — Корнеев, который дал следствию показания против Скоробогатова, месяц назад скончался в СИЗО от инсульта.
Адвокат Алексея Скоробогатова Евгений Медведев от подробных комментариев отказался, но заметил, что его подзащитный вину не признает, «никакой взятки не было», «объективных доказательств ее получения в материалах нет», «все построено на показаниях Корнеева, который мстил за расторжение контракта».