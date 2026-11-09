Заказчик не окончил школу

Алексею Скоробогатову 50 лет. Ранее он занимал различные руководящие должности и в строительных компаниях в Москве и Московской области. В конце 2022 года был приглашен в Ульяновск и с января 2023 года был назначен директором ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», которое возглавлял до февраля 2025 года, после чего, уже в марте, был назначен директором ульяновского городского МБУ «Дорремстрой».