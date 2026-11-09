В Перми задержали иностранца с тридцатью свертками синтетического наркотика
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Мотовилихинского района Перми задержали гражданина иностранного государства 2002 года рождения. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) Подозреваемый заключен под стражу.
Во время личного досмотра в рюкзаке молодого человека обнаружили 30 свертков, обмотанных черной изолентой. В каждом находилось около одного грамма вещества. По результатам экспертизы, изъятое оказалось наркотическим средством синтетического происхождения. По данным МВД, мужчина находился в России по туристической визе, но приехал в страну для незаконного заработка. Указания он получал от куратора, который оплатил ему билеты до Перми и снял квартиру в Индустриальном районе.
Расследование продолжается. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает других возможных участников преступления.