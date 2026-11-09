В Перми задержали иностранца с тридцатью свертками синтетического наркотика

Во время личного досмотра в рюкзаке молодого человека обнаружили 30 свертков, обмотанных черной изолентой. В каждом находилось около одного грамма вещества. По результатам экспертизы, изъятое оказалось наркотическим средством синтетического происхождения. По данным МВД, мужчина находился в России по туристической визе, но приехал в страну для незаконного заработка. Указания он получал от куратора, который оплатил ему билеты до Перми и снял квартиру в Индустриальном районе.