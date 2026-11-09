Суд отказал жителю Краснодара в иске об изменении названия сквера
Краснодарский краевой суд отказал жителю Юбилейного микрорайона, который пытался оспорить решение городской думы о наименовании сквера (аллеи) 80-летия образования Краснодарского края. Истец считал, что из-за этого решения территория зеленой зоны была сокращена. Однако суд не нашел подтверждений нарушения его прав. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По мнению заявителя, городская дума приняла решение с нарушением процедуры и без учета интересов жителей микрорайона. Он полагал, что это затрагивает право горожан на благоприятную окружающую среду.
Суд установил, что городская дума вправе присваивать названия скверам и другим элементам городской территории, а также менять их. Оспариваемое решение было принято в рамках этих полномочий и приводило документы о сквере в соответствие с ранее утвержденным проектом межевания.
Суд также пояснил, что результаты общественных обсуждений и публичных слушаний носят рекомендательный характер. При этом решение думы не меняет границы зеленой зоны, нормативы озеленения и количество зеленых территорий, приходящихся на одного жителя.
Поскольку истец не доказал, что его права были нарушены, суд отказал ему в удовлетворении иска.