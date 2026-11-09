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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Батайске четыре человека погибли от отравления угарным газом

В Батайске обнаружили тела четырех человек с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Тела жильцов нашли 9 ноября в частном домовладении. На место происшествия выезжал прокурор Батайска Константин Юрченко.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели людей. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего, взят на контроль надзорным ведомством.
Наталья Белоштейн