Полный сюр
Как творчество Сальвадора Дали звучит в современном дизайне
Выставка «Полный сюр. Эффект Дали», проходящая в Музее дизайна «Основа», объединяет работы Сальвадора Дали и предметы современных дизайнеров. Раздел «Дети Дали» от выставочного проекта «Кабинет редкостей» показывает то, как в современных работах переосмысляется сюрреалистическое мышление — стремление выйти за пределы привычного восприятия, преобразовать знакомые формы и наделить предметы неожиданными смыслами.
Среди участников выставки — архитекторы, художники и дизайнеры: в экспозиции представлены работы Олега Михальченко, Владислава Савинкина, Юлии Дюбенко, Ангелины Машковой-Кохийоки, Георгия Пряничникова, Вячеслава Гедуева, Оксаны Бойко, компании-мануфактуры SPAWN, а также художника Императорского фарфорового завода Ольги Будашовой.
«Урна для праха „Проектные следы"»: в основе работы Владислава Савинкина — образ Земли, представленной в уменьшенном в 43 млн раз масштабе. Зеркальная сфера становится символом планеты, а интегрированные в нее стальные элементы — фрагментами персональной проектной деятельности архитектора. Они могут перемещаться по поверхности, дополняться и заменяться новыми, отражая непрерывность творческого процесса. Работа обращается к теме наследия: архитекторы оставляют следы на Земле через созданные ими здания и сооружения, а сама сфера становится метафорой идеала, к которому стремится архитектурная форма, но которого невозможно достичь окончательно.
Мануфактура SPAWN демонстрирует взаимодействие природного и человеческого в зеркалах с рамами из мицелия грибов. В Future и Visioner неровная органическая поверхность контрастирует с идеально гладким зеркальным полотном. «Зеркало Visioner буквально отзеркаливает наши надежды и мечты, ведь именно мы решаем, творцы мы собственной жизни или ее сторонние наблюдатели»,— отмечает основатель компании Дарья Токарева.
Светильник архитектора Георгия Пряничникова «Опус» также обращается к органическим формам. В этом случае они возникают благодаря технологии 3D-печати. Асимметричные «лепестки» уравновешивают общую композицию, а мягкий двухконтурный свет создает умиротворенную атмосферу, идеальную для современного интерьера.
Если в светильнике «Опус» выражены органические принципы формообразования, то Вячеслав Гедуев соединяет инженерное с художественным. Один из его световых объектов объединяет элементы классической формы люстры с неоновыми светодиодами, совмещая традиционное представление об осветительном приборе и современный визуальный образ.
Авторское прочтение художественного мира Дали предлагает Оксана Бойко в кресле «СССР» — аббревиатуре, которую автор расшифровывает как «Сон Сальвадора — Сюрреалистическая реальность». Внешняя оболочка кресла напоминает драгоценный минерал, панцирь фантастического существа или архитектурный кристалл. Геометрические грани и золотые линии создают ощущение строгой системы, тогда как внутренняя часть с бирюзовым бархатом превращается в мягкий, текучий рельеф.
В композиции Юлии Дюбенко «Трансформация» стекло становится метафорой внутреннего опыта и способности человека меняться после пережитых потрясений. Автор сравнивает человеческую душу с разбитым стеклом: собранная заново, она уже не возвращается к прежнему состоянию, а приобретает новую форму. Прозрачные элементы композиции передают хрупкость и уязвимость, тогда как их объемное соединение создает ощущение легкости и воздушности.
Тему восприятия через работу со стеклом продолжает Ангелина Машкова-Кохийоки в арт-композиции «Шестое чувство». Шесть стеклянных флаконов олицетворяют зрение, обоняние, вкус, слух, осязание и интуицию. Последнее, невидимое чувство становится центральным смысловым акцентом работы. Стекло выбрано неслучайно: его прозрачность, хрупкость и одновременно прочность перекликаются с природой интуитивного восприятия. Флаконы имеют практическое применение — хранение духов или ароматических масел.
Тему отражения и двойственности продолжает серия зеркал Олега Михальченко «Подобие». Три зеркала из нержавеющей стали и железа символизируют цикл постоянного перерождения личности, пойманной в собственном отражении. В работе сталкиваются противоположности: хищник и жертва, беспорядок и контроль, целостность и раздробленность. Зеркало здесь перестает быть нейтральной поверхностью и превращается в инструмент исследования человеческой природы.
Несмотря на различие материалов, техник и авторских подходов, все представленные работы объединяет интерес к изменчивости привычного мира.