Полный сюр

«Урна для праха „Проектные следы"»: в основе работы Владислава Савинкина — образ Земли, представленной в уменьшенном в 43 млн раз масштабе. Зеркальная сфера становится символом планеты, а интегрированные в нее стальные элементы — фрагментами персональной проектной деятельности архитектора. Они могут перемещаться по поверхности, дополняться и заменяться новыми, отражая непрерывность творческого процесса. Работа обращается к теме наследия: архитекторы оставляют следы на Земле через созданные ими здания и сооружения, а сама сфера становится метафорой идеала, к которому стремится архитектурная форма, но которого невозможно достичь окончательно.