Пригородные поезда из Краснодара в Новороссийск будут ходить только до Ильской
С 16 по 27 ноября пригородное железнодорожное сообщение между Краснодаром и Новороссийском будет временно ограничено из-за ремонта путей на перегоне Хабль—Ахтырская участка Краснодар—Крымская Северо-Кавказской железной дороги. На этот период электрички из Краснодара будут следовать только до станции Ильская, сообщает пресс-служба СКЖД.
Для доставки пассажиров в обратном направлении назначат пригородные поезда по маршруту Ильская—Краснодар.
Изменения затронут и поезда дальнего следования. В частности, «Ласточка» №806 Таганрог—Новороссийск с 16 по 27 ноября не будет заходить в Краснодар. Вместо этого поезд проследует через станции Тимашевская и Протока.
Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок. Актуальное расписание опубликовано на сайтах РЖД и «Кубань Экспресс-Пригород», а также в приложении «РЖД Пассажирам».