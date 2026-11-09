Пригородные поезда из Краснодара в Новороссийск будут ходить только до Ильской

С 16 по 27 ноября пригородное железнодорожное сообщение между Краснодаром и Новороссийском будет временно ограничено из-за ремонта путей на перегоне Хабль—Ахтырская участка Краснодар—Крымская Северо-Кавказской железной дороги. На этот период электрички из Краснодара будут следовать только до станции Ильская, сообщает пресс-служба СКЖД.