Рейтинг ATP
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 9550 очков. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 9450. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7100. 4 (4). Бен Шелтон (США) — 5170. 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3820. 6 (6). Флавио Коболли (Италия) — 3680. 7 (7). Артюр Фис (Франция) — 3625. 8 (8). Фрэнсис Тиафо (США) — 3390. 9 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3370. 10 (12). Тейлор Фриц (США) — 3285. 11 (10). Рафаэль Ходар (Испания) — 3234. 12 (11). Новак Джокович (Сербия) — 2940. 13 (14). Томми Пол (США) — 2925. 14 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2865. 15 (15). Иржи Легечка — 2540. 16 (16). Якуб Меншик (оба — Чехия) — 2500. 17 (17). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2500. 18 (23). Каспер Рууд (Норвегия) — 2435. 19 (18). Брэндон Накашима (США) — 2360. 20 (20). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2220… 23 (22). Андрей Рублев — 2085. 24 (25). Карен Хачанов — 1980… 74 (71). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 807.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.