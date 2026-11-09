Чувашия вошла в пятерку регионов по выбору естественно-научных предметов на ГИА
Около 40% выпускников Чувашии сдавали на государственной итоговой аттестации естественно-научные предметы, информатику и профильную математику. По этому показателю республика вошла в пятерку лучших регионов России, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
По его словам, в республике насчитали 77 стобалльных результатов ЕГЭ. Трое выпускников получили максимальные баллы сразу по двум предметам. Среди муниципалитетов лидерами стали Красноармейский округ, Чебоксары и Батыревский округ.
Господин Николаев предложил ежегодно проводить семинары-интенсивы для руководителей муниципальных управлений образования, чтобы распространять лучшие практики школ. Лучших специалистов планируется поощрять.